Vermiste jongen (8) uit België overleden in Tilburg na reddingsoperatie op vakantiepark Chaam

Tilburgs ICT-bedrijf voor miljoen opgelicht

15:44 BREDA/TILBURG - Een Tilburgs ICT-bedrijf is door zijn eigen hoofd administratie opgelicht. De 45-jarige boekhouder maakte in totaal bijna een miljoen euro naar zichzelf over. Het bedrijf ging daardoor bijna over de kop. Tegen de man werd woensdag in de rechtbank vier jaar cel geëist.