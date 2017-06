Vermiste Tilburgse meisjes ongedeerd: 'Er zijn geen strafbare feiten gepleegd'

Sandra Wagemakers promoveert zichzelf tot Brabander

17:59 TILBURG - De New Kids, de mannen van Maaskantje, zijn lomp en a-sociaal. Dom en vrijgevochten zijn ze ook, maar zijn ze ook Brabants? Sandra Wagemakers (27) uit Hilvarenbeek promoveert vrijdag aan de Tilburg University met haar proefschrift 'Brabant is Here'. Zo duiken de New Kids op in de wetenschap.