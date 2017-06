Veroordeelde aanrander (22) uit Tilburg meteen na proeftijd weer verdacht: taakstraf van 120 uur geëist

30 maanden geëist voor runnen speedlab; verdachte broer en zus spoorloos

15:17 BREDA - Tegen de twee mensen die in oktober 2014 een speedlab onderhielden aan het Baarshof in Tilburg is gisteren in de rechtbank in Breda 30 maanden cel geëist. De broer en zus zijn op dit moment echter spoorloos.