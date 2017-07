Verwarde man Tilburg aangehouden na inval arrestatieteam

Tilburgse hoeft niet meer de cel in voor het slaan van haar vriend met kapmes

15:48 TILBURG / BREDA - Een 36-jarige Tilburgse hoeft niet meer de cel in, nadat ze in oktober 2015 haar vriend met een kapmes in zijn gezicht sloeg. Ze krijgt alleen nog 240 uur taakstraf en drie maanden voorwaardelijk, bepaalde de rechtbank in Breda maandagmiddag.