VIDEO: 'Acrobatiek van hoog niveau'; hoogste attractie van Tilburgse kermis opgebouwd

Rechter: verdachte van hennepkwekerij kan criminele winst best afdragen

19 juli BREDA/TILBURG - Een Tilburgs stel bij wie in februari 2014 op zolder een wietkwekerij werd ontdekt, is woensdag veroordeeld. De straffen voor de twee lopen behoorlijk uiteen. De rechtbank in Breda veroordeelt hem tot 80 uur werkstraf en de afdracht van 75.000 euro criminele winst. Zij krijgt een werkstraf van 40 uur.