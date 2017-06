VIDEO: Afscheid van vluchtelingen in Tilburgse wijk Fatima

Legionella aangetroffen in zwembad Drieburcht in Tilburg

20:06 TILBURG - In het zwembad van het Tilburgse sportcomplex Drieburcht is woensdag legionella aangetroffen. De bacterie is ontdekt in het water van de whirlpool. Het zwembad roept gebruikers van de whirlpool met griepklachten op zich bij de huisarts te melden.