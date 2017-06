VIDEO: Duizenden bijen nemen woning aan Pieter Vreedeplein in bezit

OM eist cel en 200 uur taakstraf voor Tilburgse wietkweker

14:55 BREDA/TILBURG - Tegen een 41-jarige Tilburger is donderdag bij de rechtbank in Breda drie maanden voorwaardelijk en een taakstraf van 200 uur geëist, bovenop zijn twee maanden voorarrest. De man had een wietkwekerij in zijn woning aan de Gilzerbaan staan. In het pand trof de politie 283 planten aan.