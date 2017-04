VIDEO: Duizendkoppig koor voor Koningsdag in Tilburg

VIDEO: 'PS en zo is het leven' speelt donderdag in thuisstad Tilburg

18:13 TILBURG - Een prijs tijdens het Leids Cabaret Festival zat er net niet in, maar het Tilburgse 'PS en zo is het leven' stond wel in de finale van dat festival. Het gevolg daarvan is dat de muzikanten van het kleinkunstgezelschap met de drie finalisten een tour maken langs de Nederlandse theaters.