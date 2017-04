VIDEO: Jacqueline filmt uitgelaten reactie op Koningsdag: 'Ik piste in m'n broek toen ik het terugzag'

TILBURG - Uitgelaten filmde ze donderdag hoe de leden van het Koninklijk Huis een voor een langs haar liepen en haar de hand schudden. Een dag later kijkt Jacqueline ter Wolbeek (45) met het schaamrood op de kaken terug naar het filmpje. ,,Ik dacht toen ik 's avonds thuis kwam 'wie is de vrouw'?"

De Tilburgse had eigenlijk helemaal niet het plan om vooraan te staan bij het koningsbezoek aan Tilburg. ,,Maar ik heb ze ooit in Oisterwijk gemist en daar had ik wel een beetje spijt van", vertelt ze. ,,Ik dacht: in Tilburg moet ik er bij zijn. Ik had niet gedacht dat dit zou gebeuren."

Naar het plein

Samen met haar man Paul loopt ze 's ochtends nadat ze in de Piushaven heeft ontbeten richting het Piusplein. Door de hekken langs de route kunnen ze niet oversteken om bij het plein te kijken. ,,Dus ik dacht, laat ik hier blijven staan." Het is dan pas een uur of elf. ,,Ik stond naast het persvak, dat was nog helemaal leeg."

Op een gegeven moment krijgt Jacqueline door dat het koninklijke gezelschap weg zal gaan langs de plek waar ze staat. Van het hele concert dat Guus Meeuwis geeft, krijgt ze niet veel mee. ,,We stonden tegen de zijkant van het podium aan te kijken." Maar op het moment dat iedereen van het podium afloopt, komen ze richting de uitgang. Langs Jacqueline.

,,Ik raakte even helemaal van de wap", lacht ze. ,,Ik werd gewoon super enthousiast." Terwijl ze een voor een de handen van de prinsesjes, Máxima en Willem-Alexander schudt, filmt ze hoe het gezelschap langsloopt. ,,Ik piste zelf in mijn broek toen ik het later terugzag." Al gillend en licht hysterisch filmt ze het moment. ,,Helemaal hilarisch. Als dit iemand anders was geweest, had ik gezegd 'wie is die gek?' Maar ik ben eigenlijk maar een heel normale vrouw. Ik vind het koningshuis heel leuk. Het is een super familie. Ze zijn heel bereikbaar."

Video oefenen

Van tevoren had ze wel al geoefend, zodat het filmen niet mis zou gaan. ,,Ik ben zo'n nerd die dan denkt op 'AAN' te duwen, maar de video 'UIT' duwt. Nu heb ik een half uur van tevoren geoefend." Ook dacht ze nog na over wat ze zou zeggen als ze de kans kreeg om een handje te geven. Jacqueline: ,,Maar ik weet eigenlijk helemaal niet wat ik heb gezegd en wat Máxima tegen mij zei."