VIDEO: Marc Mulders over zwaar autistische collega: 'Ria hoort in het Van Abbe te hangen'

,,Marc Marc Marc", spuwt Ria de woorden als spervuur tussen haar volle lippen door, terwijl ze hem bij de schouders grijpt. ,,Dekbedovertrek meebrengen. Volgende keer. Jij. Posters. Kleuren pindakaas. Huidvlokken. Volgende keer."

Het is al een kwarteeuw geleden dat Albert Matthijssen de twee voor een kunstzinnig project samenbracht. Samen met zijn collega's begeleidt Matthijssen Ria nog altijd bij Artenzo.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Ria Mul aan het werk op het atelier van Artenzo, met door Marc Mulders verzamelde beelden als 'voeding' aan de muur. © Marc Mulders

Zwaar autistisch is ze vooral gek op halfblote vamps uit parfumreclames in glossy's als de Cosmopolitan of Avenue. Haar fascinatie voor de huid, vooral als kippenvel, verklaart Mulders uit een vage notie dat wij mensen eigenlijk bouwpakketjes van spieren en bloed zijn, afgedekt door een vel waar haartjes uit springen. Turend door een grote loep maakt ze daar haar 'huidvlokken' van. Het zijn celachtige structuren die in Ria's mystieke jargon samen 'schermen' vormen.

Hun samenwerking past in de visie die Mulders, verkozen tot Kunstenaar van het Jaar 2017, op het kunstenaarschap heeft: ,,Ik ben een bevoorrecht mens. Als professional mag ik zeven dagen in de week met kunst bezig zijn. Dat is nogal geen luxe. Daarvoor mag je best op z'n tijd een cadeautje uitdelen. Ik heb een glas-in-loodraam voor de Sint-Jan gemaakt. Maar ik mag ook kijkdozen voor Ria maken."

Tekst gaat verder onder de video.

Oisterwijks gezin

Ria Mul is 61 jaar geleden geboren in een groot Oisterwijks gezin met meer tegenwind dan alleen haar handicap. Ze was vier jaar toen ze verhuisde naar 't Hooge Veer, tehuis voor geestelijk gehandicapte meisjes in Tilburg.

Haar artistiek talent kwam tot ontplooiing bij Artenzo, centrum voor beeldend werk dat met name openstaat voor verstandelijk beperkten. In 2008 was werk van haar te zien in het Tilburgs museum De Pont. Dit jaar kocht Het Dolhuys, in Haarlem, vijf doeken van haar aan.

Het Brabants Dagblad brengt zaterdag een uitgebreide reportage over de samenwerking tussen Ria Mul en Marc Mulders.