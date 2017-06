VIDEO: Mascottes dansen erop los tijd NK Fun Experts Open in Tilburg

LONGA en Erp houden elkaar in evenwicht

17:31 TILBURG – In de allerlaatste thuiswedstrijd wil LONGA zijn clubbestaan – op 1 juli volgt de veelbesproken fusie - waardig afsluiten tegen tweedeklasser Erp. Het eerste duel van het tweeluik voor een plek in de tweede klasse eindigde in 0-0.