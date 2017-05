VIDEO: Meer politie op de been dan demonstranten van AFA; zeven aanhoudingen bij anti-PEGIDA-betoging

VIDEO: Gedroogde scharren als lekkernij bij Sint Job bedevaart in Enschot

13:59 BERKEL-ENSCHOT - Meteen na de Sint Job-mis in de Sint Caeciliakerk in Enschot barstte zondagmiddag voor de 27e keer het oergezellige Pleinfeest in de straten rond de kerk los.