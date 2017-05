VIDEO: Muziek op de set en varken aan het spit: crime-serie FENIX opgenomen in Tilburg

TILBURG - Topcrimineel Gideon Bas vierde gisteren zijn verjaardag in Tilburg. Niet echt, maar in de nieuwe crime-serie FENIX. En Gideon, dat is acteur Jack Wouterse.

Als harmonie Aurora de muziek inzet, loopt Claudy Duyzer al babbelend door het beeld. Camera's draaien. De 41-jarige Tilburgse heeft net nog verteld dat ze moest figureren op de set, ze wist alleen dat ze wat 'beweginkjes' moest doen. ,,Er was een kledingvoorschrift. Het moest een beetje donker zijn, feestelijk maar stoer. Ik vind dit wel heel leuk."

In een woning in de Kapitein Hatterastraat op bedrijventerrein Loven in Tilburg werden gisteren opnames gemaakt voor de nieuwe crime-serie FENIX, geproduceerd door Lemming Film in samenwerking met KPN Presenteert. Het decor: een groot feest bij crimineel kopstuk Gideon Bas, gespeeld door acteur Jack Wouterse. Met zijn lange haar en grote grijze baard is hij nauwelijks herkenbaar. ,,Die heb ik laten groeien sinds februari, het begin van de opnames." Een crimineel dus, en daar geniet hij van. ,,Ik ben wel graag de bad boy, maar mijn personage is niet eendimensionaal. Ik probeer er een mens van vlees en bloed van te maken, met warme kanten. Al ga ik over lijken."

Criminele familie

Het 'verhaal' speelt zich in Brabant af. In het kort: zowel Rens (acteur Teun Luijkx) als Jara (actrice Rifka Lodeizen) zijn op jonge leeftijd uit Brabant vertrokken, maar keren daar door omstandigheden terug. Rens komt uit een criminele familie, gespecialiseerd in de productie van xtc. Zijn moeder stuurde hem als jongetje weg om hem te behoeden voor die criminele wereld. Op latere leeftijd roept ze Rens' hulp toch in als de familieclan is aangevallen. Hij krijgt het aan de stok met Gideon Bas.

Jara (Rifka Lodeizen) wil de onschuld van haar vader bewijzen. Zijn reputatie, hij is een Brabantse officier van justitie, wordt door het slijk gehaald, omdat hij onderzoek doet naar corruptie bij de politie. Rens en Jara belanden in een Brabant waar binnen de drugscriminaliteit boven- en onderwereld diep met elkaar verweven zijn.

Dikke trui in de zon

Luijkx, die gisteren niet te benijden was omdat hij onder de hete zon in een dikke trui en jas op de set liep, spreekt van een 'droomrol'. ,,Ik kom uit Veldhoven en heb altijd iets in Brabant willen doen'', zegt de in Amsterdam wonende acteur met een Brabantse tongval. Daarop gewezen, verschijnt een glimlach. ,,Ik ben een paar weekendjes bij ons pap en mam geweest om te oefenen.'' Het karakter van Rens is voor hem nieuw. ,,Ik heb vaak de lieve jongen gespeeld, die met een open blik naar de wereld kijkt. Rens is een crimineel die de kaarten tegen de borst houdt. Je hart op de tong hebben bestaat niet in die wereld."

Rifka Lodeizen roemt de professionaliteit van de productie. ,,Het is heel actueel. Steeds als ik dingen in de krant lees, bijvoorbeeld over een omgekochte wethouder of een lijk in een uitgebrande auto, denk ik: zoiets hebben wij ook. Het is echt wel een vette serie. Ik heb gestunt, geschoten en in auto's gescheurd."

Vlees op de barbecue

Terug naar de set in de Kapitein Hatterastraat, waar voor een nieuwe scène hamburgers hoog opgestapeld op schalen liggen en het naar varken aan het spit ruikt. Gideon Bas pakt stukken vlees van de barbecue. Als Rens het feestje komt bezoeken, zit figurante Claudy Duyzer met een groepje 'feestgangers' aan een tafeltje. ,,Leuk hè, en nu hoor ik erbij", zegt de Tilburgse.

De scène is nog niet naar wens van regisseur Shariff Korver. De acteurs nemen hun plek weer in. Dan klinkt: 'Oké, we gaan draaien. Maak je klaar voor de opname. Stilte alsjeblieft.' Gideon Bas draait het vlees nog eens om.