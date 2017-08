Tesla haalt Luc (9) persoonlijk op om als testrijder mee te gaan

Luc houdt zoveel van de electrische auto's dat hij een sollicitatiebrief schreef naar de Amerikaanse fabrikant . Of hij niet mee mocht rijden als autotester, ,,want kinderen moeten ook veilig in een auto kunnen zitten." Tesla vond dat een prima idee.

Hij stormt naar de auto toe als deze achteruit de oprit komt oprijden. Een halve seconde later zit hij er al in. Nog even een fotomomentje en dan rijden ze naar de Teslafabriek in Tilburg. Die ligt nog geen 5 minuten verderop, maar vast dat Tesla een extra blokje omrijdt. Dan staan hem een rondleiding en een gesprek met de directeur te wachten. Zo te zien heeft hij er zin in.