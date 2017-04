VIDEO: Tilburg opnieuw opgeschrikt door autobranden: nu twee in één nacht

TILBURG – In Tilburg zijn in de nacht van zaterdag op zondag twee brandstichtingen geweest. Meerdere voertuigen gingen in vlammen op. Vermoedelijk gaat het in beide gevallen om brandstichting. Het is de zoveelste week op rij dat Tilburg te maken krijgt met felle autobranden.