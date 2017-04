VIDEO: Tilburgse Jasmijn (21) 100.000ste bezoeker van Harry Potter-expo

Samen met haar vriend Rik Diepenhorst (26) werd ze bij het scannen van de kaartjes verrast: ,,Gefeliciteerd, u bent de 100.000ste bezoeker!" Gevolgd door een knal en een hoop confetti. Met een cheque en een tas vol Harry Pottersouvenirs, die hen gelijk in de handen werden gedrukt, moeten Jasmijn en Rik poseren voor een horde fotografen en cameraploegen. 'Nee, dat hadden ze niet verwacht', vertellen ze nog helemaal flabbergasted van wat hen zojuist is overkomen.

Acht maanden

Ze zijn al vanaf het begin fan van de Harry Potterserie. ,,Vooral de films. De boeken heb ik eigenlijk niet gelezen", bekent Jasmijn. En laat het toeval nou zijn dat Jasmijn en Rik vandaag een jubileum vieren. ,,We zijn vandaag acht maanden samen", glundert Jasmijn. ,,Was dat vandaag?", vraagt Rik verbaasd. Die heeft straks in de trein terug naar Tilburg een hoop uit te leggen. Maar nadat Jasmijn en Rik door de Sorteerhoed beiden bij Griffoendor zijn ingedeeld, gaan ze eerst de tentoonstelling bezoeken. Want daar kwamen ze natuurlijk voor.