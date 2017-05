VIDEO: Tilburgse stadsbus met tien inzittenden vliegt in brand

Liefde begon bij Het Wit Paardje in Tilburg

7:44 SPRANG-CAPELLE - Bert (82) en Lies van Hoof-van den Broek (85) waren dinsdag zestig jaar getrouwd. Het echtpaar woont inmiddels sinds een paar jaar in Sprang-Capelle, maar heeft altijd in Udenhout gewoond. Maar ze ontmoetten elkaar in Tilburg, waar op de dansvloer bij Het Wit Paardje de vonk oversloeg.