VIDEO: Tweetal ontsnapt aan felle brand Besterdring: 'We zagen door de rook zo goed als niks'

Hun woonkamer boven de winkel was toen al gevuld met pikzwarte rook. ,,We zagen zo goed als niks en konden nauwelijks ademen", zegt vriendin Monika Ozog, bekomen van de eerste schrik en nog in badjas gehuld. ,,Mijn vriend pakte me bij de hand. Via de keuken zijn we op het platdak aan de achterkant gekomen. Daar waren we veilig."