VIDEO: Uitslaande brand boven FEBO Tilburg verwoest monumentaal pand; één persoon naar het ziekenhuis

UPDATETILBURG - In het centrum van Tilburg is dinsdagavond rond middernacht een uitslaande brand ontstaan in de ruimtes boven de FEBO en Vodafone. De brand ontstond aan de kant van het Stadhuisplein.

Volgens Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is zeker één persoon die rook had ingeademd met ademhalingsklachten naar het ziekenhuis gebracht. Verder zou er niemand in het pand of de ruimtes aanwezig zijn geweest.

Zeker één man zou uit het raam gesprongen zijn naar het dak van de naastgelegen FEBO. Daar zijn vervolgens enkele omstanders opgeklommen om hem te helpen. ,,Ik liep uit de stad en zag rook en brand, dus ik heb meteen 112 gebeld", vertelt een ooggetuige.

Paniek

,,Er was beweging in een van de appartementen, en ik zag een man uit het raam op de tweede verdieping, gedesoriënteerd en in paniek. Hij sprak geen Nederlands en wilde naar beneden springen", vertelt de ooggetuige verder. ,,We hebben hem verteld dat hij rustig moest blijven en zich moest laten zakken op het afdakje. Twee mannen zijn daarop geklommen en hebben hem naar beneden gehaald. Hij zei dat er in dat appartement niemand was. De brand is niet op de hoek begonnen, maar een pand rechts van de FEBO."

De panden bij de FEBO zoals deze tot dinsdagavond erbij stonden.

De uitslaande brand boven de FEBO in Tilburg.

Airbnb

De brand woedde aanvankelijk over twee verdiepingen boven de FEBO en de pinautomaten van ABN AMRO en ING. Recht boven de FEBO zou een van de verdiepingen gebruikt worden als Airbnb-locatie. Op de eerste verdieping is een eetgedeelte van die betreffende snackbar.

Al snel sloeg het vuur ook over naar de rest van het blok, dat zich bevindt boven de RITEL, Vodafone en FEBO. Zeker drie van de vier blokken zijn door de brand verwoest. De vierde raakte zwaar beschadigd.

Instortingsgevaar

De politie liet aanvankelijk weten dat één van panden in ieder geval leeg was toen de brand uitbrak. Rond half twee werd bevestigd dat er verder niemand in de panden aanwezig was.

Vanwege het vuur was er veel volk op straat. Omdat er sprake was van instortingsgevaar, hield de politie mensen die naar de brand stonden te kijken op ruime afstand.

Opgeschaald

Verschillende hulpdiensten waren aanwezig op het Stadhuisplein. Ook was er een traumahelikopter gealarmeerd, maar het is niet bekend of die ook geland is. De brand werd binnen enkele minuten na het ontstaan opgeschaald naar een grotere brand.

Bij het pand van Vodafone en RITEL werden deuren met een slijptol opengemaakt zodat de brandweer via daar naar binnen kan. Omdat het gaat om een aaneengesloten blok met ruimtes, stond alles vol rook. Rond 01.15 uur leek het erop dat het vuur ook de beneden verdiepingen had bereikt.

De brand is ook verderop goed te zien.

Water uit Piushaven

Brandweerlieden hebben middels een hoogwerker ervoor kunnen zorgen dat de brand direct boven de FEBO na ongeveer een uur niet meer uitslaand was. In totaal was de brandweer met drie tankautospuiten en twee hoogwerkers aanwezig. Daarbij werd in eerste instantie vooral geprobeerd te voorkomen dat het vuur overslaat naar naastgelegen panden.

Bij de bluswerkzaamheden moest het water helemaal uit de Piushaven gehaald worden. Vanwege de kermis was dit echter geen probleem, doordat de Paleisring nog afgezet was voor verkeer.

De brand ontstond in een pand aan het Stadhuisplein in Tilburg.

Pand verloren

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant waarschuwde omwonenden bovendien om ramen en deuren gesloten te houden en ventilatie uit te zetten vanwege de rook en stank. De rookwolken trokken vooral richting het spoor. Via Twitter heeft de Veiligheidsregio laten weten dat het pand - dat monumentaal is - als verloren moet worden beschouwd.

De zolder boven de FEBO is volledig verwoest door de brand.

De zolder van het pand is totaal verwoest en de brand is ook overgeslagen naar de zolder van het naastgelegen pand boven de Vodafone. Het is nog onduidelijk hoe het pand dat naast de pinautomaten staat eraan toe is. In dat pand zit een conceptstore van juwelenmerk Pandora.

Toen de brand grotendeels geblust was, was de schade pas echt goed te zien.

Nablussen

Tegen 01.45 uur waren de grootste vlammen geblust, aldus de veiligheidsregio. Daardoor nam ook de meeste rook af. Echter laaide de brand toen aan de achterkant van het pand, tegen het steegje naast de RITEL (de Sophiastraat) aan, weer op. Brandweerlieden hebben rond die tijd ook de rolluiken van de FEBO open geslepen, zodat ze het pand konden betreden.

Uiteindelijk werd even na 02.00 uur het sein brand meester gegeven en kon de brandweer beginnen met het nablussen.

Een man klom uit het raam, op het dak van de FEBO.

De brand in de bovenwoning aan het Stadhuisplein.