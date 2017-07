VIDEO: Virtueel wandelen door het nieuwe Tilburgse winkelhart

De Tilburgse bouwonderneming zet virtual reality (VR) in als overtreffende trap van 3D-presentaties, die al gemeengoed zijn. VR heeft als extra dat daarmee nog beter te beleven is hoe nieuw ontworpen gebouwen zich verhouden tot hun omgeving.

Van de Ven heeft twee mensen anderhalve dag in de week vrijgemaakt om met driedimensionale modellen de informatie over projecten te verbeteren, ook in de richting van materiaalleveranciers. Dat geeft tijdwinst en verkleint de kans op fouten. ,,Onze hoofduitvoerders zitten al volop in 3D te knutselen", zegt directeur Austin Krekels. Tijdens de bouw van de wijken Clarissenhof (Spoorzone) en Vormenrijk is er al veelvuldig gebruik van gemaakt.