VIDEO: Zelfs Willem II draagt de tas van Maud

De draagtas staat voor 'Tilburg als innovatieve textielstad met oog voor duurzaamheid'. Hij is door textielrecyclingbedrijf Wolkat gemaakt met garens uit gebruikte spijkerstof en biologische katoen van Indiase boeren. Tilburgse basisscholen zamelden er in een week tijd duizend gebruikte spijkerbroeken voor in. De productie was daarna een race tegen de klok.