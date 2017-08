Volgepakte auto brandt uit in Tilburgse woonwijk

In Den Bosch geen ei meer op het menu, in Tilburg wél; wat doen de ziekenhuizen?

3 augustus DEN BOSCH - Het gekookte eitje, een omelet of de tiramisu toch maar even laten staan? Thuis maken we zelf wel uit hoe we omgaan met de commotie rond het eierschandaal. Maar welke maatregelen nemen bij voorbeeld de ziekenhuizen in de regio. Krijgen patiënten wel of geen eitje meer bij het ontbijt? Dat ligt er nogal aan.