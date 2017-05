Voor slokdarm-ingreep naar Tilburg, voor alvleesklier naar Den Bosch:'Concentratie complexe zorg in Brabant'

Slaapkamer uitgebrand na kortsluiting in telefoon, bewoner gewond

9:14 TILBURG - In de Mascagnistraat in Tilburg-Noord heeft dinsdagochtend een grote uitslaande brand gewoed. Daarbij is in elk geval een slaapkamer volledig uitgebrand, maar waarschijnlijk is het hele huis onbewoonbaar. De bewoner van het huis heeft rook ingeademd en is naar het ziekenhuis gebracht.