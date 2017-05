Voorwaardelijke eis tegen Tilburger die boel kort en klein slaat na zien vreemdgaande ex

Verraden

De verdachte kreeg het toen te zwaar en pakte een paar stenen. Die gooide hij door het raam heen en ook door een aquarium dat in de woning stond. Bovendien bedreigde hij de man. ,,Je gaat er aan!" De man heeft de feiten bekend. ,,Ik had beter moeten weten, maar ik voelde me verraden. Ik deed echt alles voor haar, maar zij heeft me bedrogen, bestolen en is vreemdgegaan.''



De strafeis geldt ook nog voor drugsbezit en diefstal van spullen bij iemand waar hij inwoonde, maar ruzie mee kreeg. De man is een bekende bij justitie. Hij is al veelvuldig veroordeeld. Hij komt onder meer door een ghb- en speedverslaving steeds op het verkeerde pad. Gedurende de proeftijd van zijn voorwaardelijke straf, zou hij moeten afkicken.



De rechtbank doet op 1 juni uitspraak.