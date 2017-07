Vrachtwagen botst tegen vangrail op A58 bij Tilburg; verbindingsweg naar A65 tot 20.00 uur dicht

Ontdekstation creatief kinderpaleis op de kermis

14:59 TILBURG - In het Ontdekstation op de Spoorzone kunnen kinderen (en volwassenen) terug naar de knutselhoek. Ze mogen oude apparatuur herontwikkelen en er iets moois van maken. Alle apparatuur is aanwezig. Ze doen dit zodat kinderen meer leren over ICT. ,,We zien een tekort aan mensen in de ICT. Op deze manier proberen we die interesse te wekken."