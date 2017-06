Vrees: nooit meer Tilburgs referendum

Grote maatregelen bij obstacle runs blijven uit

15:29 TILBURG/OISTERWIJK - Na het dodelijk slachtoffer bij de obstacle run in Venlo, zet Obstacle World in Tilburg vier extra EHBO’ers in. Voor de eerste editie van de obstakelloop gaat het van zes naar tien. Dat is de enige maatregel, want het parcours in Tilburg is volgens brancheorganisatie OCR International veilig genoeg.