Vrees: ontwerp stadskantoor Tilburg uitgekleed na mislukte aanbesteding

WeerZien: De Tilburg Ten Miles in 1994?

14:26 TILBURG - Voor de wekelijkse rubriek WeerZien is het Brabants Dagblad op zoek naar informatie over deze foto, die gemaakt is tijdens de Tilburg Ten Miles, vermoedelijk in 1994. Wie herkent een of meerdere deelnemers aan dit jaarlijkse hardloopevenement, of iemand uit het publiek? Wie heeft bijzondere herinneringen aan de editie van 1994 van de Tilburg Ten Miles?