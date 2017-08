Vrienden leggen bloemen op plek verongelukte Joop (40) in Heukelom: 'Dit is niet te bevatten'

BERKEL-ENSCHOT/HEUKELOM – Vrienden van de 40-jarige man uit Berkel-Enschot die donderdagavond om het leven kwam na een aanrijding met een politieauto, gaan vanavond op de plek van het ongeluk bloemen neerleggen. De verslagenheid in het vriendengroepje van de 40-jarige Joop is groot. ,,We zijn ons kapot geschrokken.”

Politieagenten zien donderdagavond een man op zijn scooter rondrijden door Tilburg, zonder kentekenplaten.

Ze zetten met loeiende sirenes de achtervolging in. De man weigert echter te stoppen en vlucht richting zijn woonplaats Berkel-Enschot.

Als een bom ingeslagen

Bij een maïsveld rijdt Joop in een flauwe onoverzichtelijke bocht frontaal op een politieauto. Dat gebeurt volgens ooggetuigen met hoge snelheid. De man vliegt door de lucht en komt in een nabijgelegen maïsveld terecht. Zijn verwondingen zijn zo ernstig dat de hulpdiensten niets meer voor hem kunnen betekenen.

Een dag later gaat in Tilburg en Berkel-Enschot rond dat het Joop is die is omgekomen bij het ongeluk. Dat nieuws slaat als een bom in bij zijn vriendengroepje uit Tilburg, waar Joop zelf ook opgroeide.

,,Hij heeft een heel zwaar leven gehad”, zegt Dennis (45) uit Tilburg, die Joop al meer dan dertig jaar kent. ,,Joop had een ernstige longaandoening en had daardoor veel moeite om het hoofd boven water te houden. Gelukkig had hij zijn scooters. Dat was echt zijn ding, aan die dingen sleutelen en ze doorverkopen.”

Onderzoek Rijksrecherche

Dat Joop op de vlucht sloeg voor de politie is verkeerd, zegt Dennis, ‘maar het past een beetje bij zijn karakter’. ,,Hij zou zoiets wel doen om een boete te ontlopen, maar dat maakt hem nog geen crimineel. Ik erger mij dood aan al die reacties dat het zijn eigen schuld is geweest. In paniek doe je soms rare dingen, dat maakt je nog geen slecht mens.”

Omdat de politie betrokken is geweest bij het dodelijke ongeluk doet de Rijksrecherche verder onderzoek naar de oorzaak het ongeluk. ,,Wat mij betreft is Joop niet de enige schuldige in dit verhaal”, beweert Dennis.

,,Dat smalle weggetje ken ik als mijn broekzak. De bochten zijn daar zo scherp en de weg is daar zo smal, dat een bestuurder van een motor geen kant op kan. Dat moet de politie geweten hebben.”