Vrouw lichtte tien jaar lang sociale dienst op met appartementje

OPROEP Herkent u iemand op deze foto van de Huldiging van de ‘Trappers’?

15:27 TILBURG - Voor de wekelijkse rubriek WeerZien is het Brabants Dagblad op zoek naar informatie over deze foto, die vermoedelijk gemaakt is bij een huldiging van spelers van de Tilburgse ijshockeyclub ‘Tilburg Trappers’. Wie herkent een of meerdere personen? Wie kan meer over deze foto vertellen?