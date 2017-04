Vrouwen in Tilburg beroofd vanaf de scooter

Tilburgers dichten voor de koning: Hoe Tilburg in elkaar zit

11:36 TILBURG - Om het alledaagse Tilburgse leven aan de koning en koningin te laten zien hebben drie Tilburgse dichters de handen ineen geslagen en een gedicht gemaakt over de stad. Voor hun gedicht ‘Hoe Tilburg in elkaar zit’ is muziek geschreven en een videoclip gemaakt. Die clip wordt maandag 24 april gepresenteerd.