Wanhoopsbrief Tilburg aan kabinet: 'Help ons, of de kwade krachten gaan winnen in Brabant'

TILBURG - Midden in de kabinetsformatie klopt de burgemeester van Tilburg weer op de deur van het Binnenhof. Kloppen is eigenlijk niet het goede woord: er klinkt wederom een noodkreet over het water van de Hofvijver.

Volgens burgemeester Noordanus, zijn collega's in Breda, Eindhoven en Helmond en de commissaris van de koning Wim van de Donk zakt de provincie Brabant weg in een poel van verderf. De georganiseerde misdaad moet een halt worden toegeroepen en daar is extra steun van het kabinet voor nodig.

De bestuurders hebben hun noodkreet vervat in een opiniestuk dat vandaag in NRC Handelsblad werd gepubliceerd. ‘Het loopt ons over de schoenen: hoe stevig we ons ook inzetten’, schrijven ze verwijzend naar de Taskforce Brabant Zeeland die nu al jaren de aanpak van de zware misdaad coördineert.

Fort Oranje

Ze refereren in het stuk aan de ernstige problemen op Fort Oranje in Rijsbergen dat door de jaren verworden is tot een vrijplaats voor ‘rakkers en stakkers’. Met rakkers worden in dit geval geen deugnieten maar zware criminelen bedoeld.

Daarnaast worden er enkele recente gebeurtenissen aangehaald, zoals een liquidatie in Chaam en de aanhouding van vier leden van motorclub No Surrender die worden verdacht van de ontvoering en zware mishandeling van een clublid gepleegd onder de ogen van winkelend publiek bij Ikea in Breda. Ook het groeiende probleem van de lege stallen op het platteland, die criminelen huren voor de productie en/of stalling van drugs, wordt genoemd.

Ondermijningskamer

Politie en justitie kampen volgens de autoriteiten met te weinig capaciteit. De rechtelijke macht ‘kan het niet bijbenen’, zeker nu een speciale ondermijningskamer komt. Dat die er komt vinden de schrijvers wel ‘terecht’. Ondermijning is volgens hen een grote bedreiging die niet mag worden onderschat.

De bestuurders pleiten bij de landelijke politiek voor een aanpassing van de wetgeving om effectiever te kunnen opereren: de zogeheten Brabantwet. Deze wet voorziet meer sturing bij de inrichting van het platteland waardoor het gevaar op ‘foute’ stallen minder wordt. Ze willen in Zuid-Nederland meer capaciteit voor politie, Openbaar Ministerie en rechtspraak. Ook pleiten ze voor een ondermijningfonds.

