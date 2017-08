'Wat over mijn piece spuiten? Kies maar: klappen of spuitbussen kopen'

TILBURG - Is er een generatieconflict in de graffitiwereld? De oudere graffitischrijvers zeggen dat er veel ongeschreven regels zijn, maar dat de nieuwe generatie die aan de laars lapt.

Is elke muur, elke schutting, elk viaduct in de stad een vrijplaats voor mannen met spuitbussen? Nee, het ligt genuanceerder. In de graffitiwereld zijn ongeschreven regels waar iedereen zich aan zou moeten houden. Maar de jonkies, de twintigers, die hebben geen normen meer, zo zeggen de ervaren graffitischrijvers.

Dit zijn de ongeschreven wetten van de graffitiwereld. Je spuit niet zomaar op een monument. Ook niet op gevels van particuliere huizen en niet op kunstwerken. Het is not done over een piece van een legende uit het wereldje te spuiten en als een graffitischrijver een bijzondere of gevaarlijke spot heeft ontdekt, dan blijf je er van af. De graffitimannen proberen zo anoniem mogelijk te werk te gaan en zullen de werkelijke namen van hun collega's geheim houden.

Sick

In de graffitiwereld wordt verschillend gedacht over tags op muren, die in luttele tellen geplaatst worden, zoals de tag 'Sick' die nu veel opduikt in de Spoorzone. Wildplassen, heet het, even laten weten dat je ergens bent geweest.

Volledig scherm LOC-Hal © Joost Goutziers

Wat is dan wel geaccepteerd? Graffiti-artiest Erik Veldmeijer (41) werkt in opdracht en heeft een duidelijke mening ,,Overheidsgebouwen zijn vrij spel en alles wat grijs is mag je gebruiken. Je wordt in de stad doodgegooid met reclameborden. Graffiti is ook een reclame-uiting, maar dan voor de graffitischrijver." Zijn collega Hans van Dorssen (39) probeert zich ook aan de ongeschreven codes te houden. ,,Je spuit niet over iemands werk. Zoek je eigen plek, denk ik dan."

Een graffiti-schrijver als Deez neemt geen halve maatregelen als hij een collega betrapt die zijn pieces heeft overgespoten. Zijn opponent mag dan kiezen: of rake klappen krijgen of tien, vijftien spuitbussen inleveren. De graffitischrijver die zich Mois (29) noemt is het met die aanpak eens. ,,Ik wil mezelf uitdrukken, heb geld en tijd gestoken in een piece en risico's genomen. Daar blijf je daar van af. De jongens van twintig trekken zich er niets van aan. Ze zouden hun gezond verstand moeten gebruiken, maar ze hebben geen respect."

Aziz Lessy (33), tegenwoordig grafisch ontwerper, trekt een vergelijking met fotografie. ,,Met een mobieltje maakt iedereen foto's, iedereen met een spuitbus maakt nu graffiti. Ik zie nieuwe namen op straat, ook op woningen. Die gasten snappen het niet."

Volledig scherm Graffiti op de zijgevel van een particuliere woning aan de Accaciastraat. © Joost Goutziers

De jongens van de graffiticrew Amigos horen tot de nieuwste generatie. De naam is op veel plekken in de stad te lezen en een aantal heeft een band met Tilburg. De reacties uit de graffitiwereld op hun werk lopen uiteen: de een vindt het niveau matig, een ander vergelijkt ze met Animals, een beruchte crew in Antwerpen. Amigos vind je in Tilburg, ook in andere Nederlandse steden. Via via krijgt deze krant contact met een van de leden. Anoniem. Hoe denkt hij over ongeschreven afspraken tussen graffitischrijver? ,,Wat kan wel, wat kan niet? Er is geen harde lijn of rode draad. Hoewel de 'oldschoolers' claimen dat er ongeschreven regels zijn zie ik hun tags ook verschijnen op particuliere eigendommen."

,Soms gebeurt het wel eens dat iemand van ons over een piece spuit waar iemand anders waarde aan hecht. ,,Maar zo'n oude piece is überhaupt niet meer leesbaar en dan kan er soms overheen geverfd worden. Vooral als we serieus iets vets willen zetten. Als je de regels gaat breken, kun je dat beter meteen goed doen."

Waar halen graffitischrijvers hun spullen? De spuitbussen zijn te koop bij bouwmarkten, via internet, maar jarenlang was de Verfkampioen aan de Laarstraat de hotspot voor graffitischrijvers. Een van zijn medewerkers was graffitikunstenaar en hij attendeerde eigenaar Yves Boyer op het merk Montana. Boyer: ,,Ik was de eerste die dit merk verkocht en klanten kwamen uit heel Brabant en Limburg naar Tilburg. Eigenlijk uit het hele land. Ik verkocht 20.000 bussen per jaar. Nu is het merk ook in winkels in andere steden te koop." Een bus dekt een tot twee vierkante meter. Het assortiment bestaat uit meer dan 200 tinten en er zijn 22 verschillende opzetstukjes (caps). De prijs voor een bus: 3,95 euro.

Boyer: ,,Ik krijg weleens mensen die klagen over graffiti, die komen dan voor een afbijtmiddel en staan in dezelfde rij als jongens met spuitbussen." En niet iedereen betaalt voor een spuitbus. ,,Dan zag ik een jongen met een opvallend grote jas. De bussen verdwenen in de diepe zakken. Ik denk dat het een sport was om bussen voor niets mee te nemen."