Wat valt er de komende week te beleven in de regio?

DEN BOSCH/TILBURG/LANGSTRAAT/MEIERIJ/OSS - De zomervakantie is in volle gang en dus is het tijd om te genieten van het mooie weer. Maar waar doe je dat de komende week? Het Brabants Dagblad zet een aantal opties voor u op een rijtje.

Muzenconcerten in Tilburg

De Muzenconcerten keren ook komende zomer weer terug in de Reeshof. Op vier dinsdagen in augustus kunt u gratis optredens bijwonen. Iedere dinsdagavond in augustus kunnen mensen dansen, zingen of gewoon chillen in het Reeshofpark onder het genot van live-entertainment.

Volledig scherm De Reeshof Muzenconcerten trokken vorig jaar zo'n 12.000 bezoekers. © Yne Sweep

Romeinen in het Groene Woud in Oisterwijk

Beleef van 31 juli tot en met 6 augustus de geschiedenis van de Romeinen in Het Groene Woud in Oisterwijk. Dit kan op de fiets of te voet. Met het fietsroutenetwerk kunt u zelf allerlei Romeinse routes uitstippelen.

De fietsknooppuntenkaart van Het Groene Woud is te koop bij de VVV’s. Het wandelroutenetwerk biedt alle informatie die u nodig heeft om zelf een aantrekkelijke en informatieve themawandeling Romeinen uit te stippelen. Daarvoor gebruikt u heel eenvoudig een wandelkaart met het wandelroutenetwerk en de knooppunten (geelgroene bordjes) in het veld.

Volledig scherm © gratis

Theaterfestival Boulevard ’s-Hertogenbosch

Combineer van 3 t/m 13 augustus het avontuurlijke van producties op bijzondere locaties in en om de stad, met voorstellingen en concerten op het bruisende festivalplein aan de voet van de St. Janskathedraal en in de Bossche theaters en concertzalen. Voorstellingen, concerten en kinderactiviteiten die stuk voor stuk bewijzen dat de verbeelding geen grenzen kent - als je er maar voor openstaat.

Volledig scherm © Marc Bolsius

Zandsculpturen Festival Brabant in Oss

Ruim 1 miljoen kilo zand is omgetoverd tot een tentoonstelling van zandsculpturen in Oss. Het thema is ‘Van Mondriaan tot Dutch Design’. Bezoekers kunnen de deelnemers aan de Nederlandse Kampioenschappen live zien werken hoe de zandsculpturen vervaardigd worden. Ook dit jaar is er horecagelegenheid met deel overdekt terras aanwezig in de vorm van pop-up units. Het gehele festivalterrein is rolstoelvriendelijk. Het festival is onder de Sheddaken op het voormalig Bergoss Terrein aan de Oostwal in het centrum van Oss te bezoeken. Bezoekers zijn iedere dag van 10.00 tot 18.00 uur welkom en de toegang is gratis. De zandsculpturen zijn tot eind september te zien.

Volledig scherm © ADN Beeldredactie

Eigen inbreng