Weer treinen van en naar Tilburg

Wat doe jij in het Pink­ster­week­end?

13:50 DEN BOSCH – Op de meeste plaatsen blijft het droog op Eerste Pinksterdag. In het oosten komen enkele buien voor. Het wordt zo’n 19 tot 21 graden. Maandag is het wisselend bewolkt met vooral in de ochtend ruimte voor de zon. Wat ga jij dit Pinksterweekend doen? Hieronder een vind je een aantal activiteiten die je kan bezoeken.