Werk- en celstraf voor Tilburger (41) die criminelen wiet liet kweken in zijn woning

De man had in maart van dit jaar een wietkwekerij in zijn woning aan de Gilzerbaan in Tilburg. Die was weliswaar niet van de man zelf, maar hij had criminelen toestemming gegeven om die daar neer te zetten. Pas later zou hij er vanaf hebben gewild, maar toen werd hij onder druk gezet om hem te laten staan. Bovendien was de man in het bezit van een pistool.



Tegen hem was 200 uur taakstraf geëist, maar omdat een mishandeling niet bewezen werd geacht, legde de rechtbank een iets lagere straf op. Wel moet de man verplicht afkicken van zijn alcoholverslaving.