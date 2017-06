West-Brabant adviseert minister Kamp noordelijke variant voor nieuwe 380kV-tracé

Flinke vangst bij inval in loods Tilburg: wapens, vuurwerk en amfetamine

14:45 Tilburg - Bij een inval in een loods aan de Bakertand in Tilburg is woensdagochtend een flinke hoeveelheid aan wapens, drugs en vuurwerk gevonden. Een 57-jarige man is gearresteerd, meldt de politie.