Willem II blokkeert al 6 seizoenskaarten na doorverkoop; Tilburgse fans niet bang voor sancties

Supporter in de gracht

Makkelijk geld verdienen

Verschillende fans, die veelal anoniem willen blijven, zeggen 'natuurlijk' te weten dat het doorverkopen van de kaartjes strafbaar is. Maar geld kunnen verdienen, is voor deze mensen de belangrijkste drijfveer. ,,Als ik er 1200 euro voor krijg, is dat drie keer een seizoenskaart. Dan zetten ze me maar anderhalf jaar buiten." Ook Joop zijn reden is duidelijk. ,,De enige reden is geld, puur geld. Misschien koop ik er wel een nieuwe seizoenskaart van of neem ik mijn vriendin mee uit eten". Dat hem een stadionverbod boven het hoofd hangt, deert hem niet. ,,Ik ben een echte Tilburger ik ken iedereen daar. Er is altijd wel een weg naar binnen."