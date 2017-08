Winter is here! Pathé Tilburg klaar voor finale Game of Thrones: 'Dit wordt een unieke avond'

Eenmalig

De wereldberoemde serie van HBO is vanavond eenmalig op het witte doek te zien in Tilburg en in zes andere steden. Het gaat om de laatste aflevering van het huidige seizoen, die maar liefst 81 minuten duurt.

Het initiatief kwam tot stand door Noah Zeeuw van Filmfabriek. Hij daagde Ziggo op Facebook uit in Ziggo Dome het ‘wereldrecord Game of Thrones kijken’ te vestigen. Die locatie was zo last minute niet te regelen, maar Ziggo vond het wel een 'gaaf initiatief'.