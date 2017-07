Woning gaat in vlammen op in Tilburg

Braboneger waarschuwt voor straatrovers in Tilburg: 'Ook gij kunt slachtoffer zijn'

21:30 TILBURG – De vlog van de Tilburgse Braboneger over straatroven in Tilburg is al ruim 20.000 keer bekeken. De gemeente Tilburg en politie Tilburg vroegen hem zijn mening te geven omtrent dit onderwerp.