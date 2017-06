Yorin Bal is Uitblinker van ROC Tilburg

CDA en LST willen ratten weg uit Tilburgs Leijpark

12 juni TILBURG - De raadsfracties van CDA en LST willen dat het Tilburgse gemeentebestuur korte metten maakt met de rattenoverlast, die volgens hen op verschillende plekken in de stad is geconstateerd. Met name de overlast in het Leijpark is beide partijen een doorn in het oog.