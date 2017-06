Zanger Amerikaanse metalband was onder invloed bij concert in 013 en treedt voorlopig niet meer op

TILBURG - Ivan Moody, de zanger van de Amerikaanse metalband Five Finger Death Punch, was maandagavond onder invloed van drugs toen hij met zijn band optrad in de 013 in Tilburg . Dat meldt de band op zijn website . De zanger laat weten voorlopig een stapje terug te doen en niet op te treden.

,,Ik geneer me en schaam me toe te moeten geven dat ik weer van de wagen ben gevallen. Voorafgaand aan ons optreden in Tilburg was ik al niet stabiel, en ondanks dat veel van de gebeurtenissen tijdens de show niet in mijn handen lagen, heeft de schaamte dat ik niet kon presteren mij over de rand geduwd", schrijft Moody.

Eenzaam

De zanger laat weten dat hij het niet eerlijk zou vinden voor zijn bandleden en de fans als hij op deze wijze doorgaat. ,,Een van de ergste dingen aan een verslaving is dat je je eenzaamheid voelt, dus de steun die ik vanuit de band en alle knuckleheads krijg, stimuleren me." Hij laat weten er alles aan te doen om zo snel mogelijk weer te kunnen optreden.

Vervangen

Moody doet de rest van de tour een stap terug doet en wordt vervangen door Tommy Vext, de zanger van de band Bad Wolves. ,,Het is een grote eer om samen met Five Finger Death Punch op het podium te mogen staan tijdens de resterende optredens", laat Vext weten. ,,Zelf ben ik sinds acht jaar clean, dus ik kan me zeker identificeren met Ivan's gevecht."

De band stond maandagavond in de 013 in Tilburg, maar brak na ongeveer een uur het optreden al af. Daarbij verscheen Moody tien minuten later dan de bedoeling en werd het eerste nummer door iemand anders gezongen. De show eindigde nadat hij zei: ,,Fuck it, dit is onze laatste show, jongens", waarop de fans teleurgesteld en verbijsterd de zaal verlieten.