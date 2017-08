'Zat rustig in de tuin toen de politie binnenviel', Tilburg mogelijk te snel met huisverbod voor 'vrouwenmepper'

Nieuw stripboek Leo Faes over de vos Reynaerde

17:30 TILBURG - Striptekenaar Leo Faes uit Tilburg heeft een nieuw album uitgebracht over 'Van den Vos Reynaerde.' Het is niet het eerste album over dit middeleeuwse epos van zijn hand, want in 1996 tekende deze oud-docent Nederlands al 'Reynaerts Wraak'.