Zes personen beroven vrouw in Tilburg; getuige achtervolgt daders

UPDATE VIDEO: Buurtbewoonster overvallen bejaarde vrouw (93): 'Ze is erg ontdaan'

12:34 TILBURG - Een vrouw van 93 jaar oud is zaterdagochtend overvallen in haar woning in de Friezenlaan in Tilburg. De politie heeft twee verdachten aangehouden. De daders zijn via het balkon het appartement in gekomen. Bij een aanhouding heeft de politie een waarschuwingsschot gelost.