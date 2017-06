Zwakzinnige en autistische Tilburgse 'verkracht': eis 2 jaar

De man verklaarde vorig jaar bij de politie dat hij geen seks met haar had of dat ooit zou willen. Toen er echter onomstotelijk bewijs was - zijn sperma in het geslachtsdeel van de vrouw - zei hij dat de seks vrijwillig was. Officier van justitie Janne Kerkhofs eiste gisteren in de rechtbank in Breda 24 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk vanwege verkrachting.



Het meisje is verstandelijk wellicht nog een kind, lichamelijk heeft ze echter wel haar behoeftes. Daarom datete ze veel in die tijd. Via een datingsite kwam ze met de Zeeuw in aanraking. Ze stuurde wat blootfoto's, hij noemde haar stoeipoes en daarna werd een afspraak gemaakt op treinstation Tilburg Universiteit.



Overstuur

Van daaruit liepen ze naar een speeltuintje in het Wandelbos en daar zou de vrouw hem hebben gepijpt. Daarna liepen ze verder het bos in en hadden ze seks. Tot slot hebben ze nog een sigaretje gerookt, gaven elkaar een afscheidskus en een knuffel en gingen weer uit elkaar. Eenmaal thuis merkte de vrouw dat haar telefoon was gestolen en overstuur meldde ze bij haar moeder ook dat ze was verkracht. Ze zou bij haar haren zijn gepakt en de man zou 'gruwelijk geweld' hebben gebruikt om haar tot seks te dwingen.



Het stelen van de telefoon ontkent de man, maar dat staat niet op zichzelf. Een jaar eerder stal hij eens een laptop na een one night stand. Dat bekende hij wel.

De rechter doet 7 juli uitspraak.