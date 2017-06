Zwemdrama Sendrick (14) schokt gemeente, voorlopig nog geen maatregelen voor plas Alphen

Goedmakertje van KNVB voor Tilburgse Freek, na weigering om Feyenoord-shirt

14:58 TILBURG - Bijna stond Tilburger Freek Verhulst in zijn hemd bij de wedstrijd Nederland - Luxemburg van afgelopen vrijdag. Hij mocht het stadion niet in met zijn Feyenoord-shirt van Tonny Vilhena. Beleid van de KNVB, was het excuus van de beveiliging bij de ingang. Maar dat blijkt een misverstand. De bond komt daarom met een goedmakertje.