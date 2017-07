Alles voor de perfecte wielerfoto

Na de foto gaat het kibbelen gewoon door. Dit keer over de muzieksmaak van beide heren. ‘Ik kan je plantje helemaal op laten bloeien, dus kom met me mee en laat me knoeien’, zingt Donnie in zijn nummer De Tuinslang dat te horen is terwijl Van Wichelen de gas intrapt richting de finishplaats Pau. Dit is zijn muziek. ,,Moet ik jullie Hollanders nu cultuur bijbrengen?” Kerckhoffs: ,,Luister eens goed naar die tekst, joh.’’



Kerckhoffs zet de volume zachter en verlegt de aandacht van zijn compagnon naar de foto’s na de finish. In vlakke ritten als vandaag staat volgens Kerckhoffs maar één bepaalde foto in de krant en dat is de foto van de sprint. Het beeld van de juichende Marcel Kittel in Pau schiet Kerckhoffs in één keer raak.



Van Wichelen duikt liever in het gedrang 200 meter na de finish, waar volgens de Belg de emoties en de mooiste beelden te maken zijn. ,,De gefrustreerde renner die zijn fiets op de grond smijt, de woede, de tranen, de innige omhelzingen met teamgenoten, dat zijn de emoties die ik in beeld wil brengen.’’