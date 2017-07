Arme Bodje, wat is wielrennen toch enorm oneerlijk

De wind stond vol op zijn neus. De hemel was grijs. En de vlakke weg voor hem liep als een streep naar de horizon. Het scenario voor de dag was al geschreven. Er was geen hoop dat de vluchters het zouden halen.



En toch probeerde Maciej Bodnar het. Meteen na de start, op meer dan tweehonderd kilometer van de finish, reed Bodnar weg uit het peloton. Slechts twee andere renners waren bereid om zich moe te maken: Marco Marcato en een van de onvermijdelijke Belgen van Wanty. Die sprong mee omdat het nu eenmaal zo hoort in deze Tour: een vlakke etappe zonder Wanty-renner op kop is als een dartstoernooi zonder laveloze Engelsen in de zaal. Het verandert de uitslag van de wedstrijd niet, maar je mist wel iets als ze er niet zijn.



Bodnar en zijn kompanen maalden de kilometers weg. Langs kastelen, akkers, velden met zonnebloemen en nog meer kastelen. Een paar minuten daarachter reden honderdduizend-en-één ploegen in dienst van Marcel Kittel. De missie was kansloos. De kans dat Bodnar zou winnen was net zo groot als de kans dat er over vijf minuten een bevroren tonijn in een galajurk voorbij zou komen vliegen.



En toch. Bodnar geloofde er toch in. Ook al was het onmogelijk, hij dacht tóch dat het kon. Hij loosde zijn medevluchters op een kilometer of dertig van de finish en denderde in zijn dooie uppie naar Pau. Zijn longblaasjes knapten, zijn kuiten stonden in de fik en zijn dijbenen schreeuwden naar hem dat hij die klotefiets aan de kant moest smijten, maar hij bleef stug doorrijden.



Heel voorzichtig begon ik een beetje met hem mee te hopen. Eerst tegen beter weten in, daarna met steeds meer overtuiging. Ik heb niks met Bodnar, ik ken die hele kerel niet, maar ik zou het zo mooi hebben gevonden als die ene vluchter een peloton vol rekenaars en robots zou hebben gefopt.



Met nog tien kilometer te gaan fluisterde ik zijn naam, met nog vijf kilometer durfde ik het hardop te zeggen en op één kilometer stond ik tegen de tv te schreeuwen (‘Kom op Bodje! Doe het! Doe het!!!’). Hij ging het halen, hij ging het nondeju halen. Hij ging in zijn eentje bewijzen dat het wél kan, vlakke etappes winnen als vluchter. Hij ging deze Tour redden, hij ging het wielrennen redden. Kinderen zouden zijn poster boven hun bed hangen, journalisten zouden kranten vol over hem schrijven, andere renners zouden nog jarenlang aan zijn lippen hangen om van hem te leren hoe je als guppie van een school haaien wint.



Hij haalde het niet.



Met nog 250 meter te gaan, toen hij de finish bijna kon aanraken en het parfum van de rondemissen kon ruiken, denderde het peloton over hem heen. Zo dichtbij, maar zo ver weg. Tweehonderd kilometer op kop gereden, nul resultaat.



Als er één oneerlijke sport bestaat, dan is het wielrennen.