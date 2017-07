Aru bepleit onschuld: Niet gezien dat Froome pech had

Het leek een bijzonder onsportieve actie van de Italiaan, die ervandoor dacht te gaan terwijl de Brit met zijn arm in de lucht om hulp vroeg. ,,Ik heb het niet gezien want ik kwam van achteruit de groep'', verklaarde Aru, de nummer twee in het algemeen klassement na de negende etappe.

,,Ik hoorde pas later via mijn oortje dat Froome van de fiets was'', vertelde Aru, die zijn poging staakte toen de Australiër Richie Porte gebaard had dat er gewacht moest worden op de geletruidrager. Dat gebeurde waarna Froome na terugkeer een elleboog leek uit te delen aan Aru. Dat viel mee, volgens de Astana-renner. ,,Ik viel wat zijn kant op omdat ik in aanraking was gekomen met een toeschouwer. Hij bood ook meteen zijn excuses aan. Het was zeker geen opzet.''