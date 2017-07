Aru tevreden over Tour ondanks terugval

,,Mijn glas is halfvol'', zei de Italiaan tegen de sportkrant La Gazetta dello Sport. ,,Als je in ogenschouw neemt dat ik in april een knieblessure opliep, dan kijk je toch anders naar het eindresultaat. Het is een aanzienlijke verbetering ten opzichte van vorig jaar. Ik was slechts 45 seconden verwijderd van een podiumplaats.''

Door de kwetsuur aan zijn knie, moest de 27-jarige Aru voor de Ronde van Italië verstek laten gaan en zich opeens richten op de Tour de France. Daarin nam hij in de tweede week de gele trui over van Chris Froome, die hem na twee etappes terugveroverde. In de laatste week kampte Aru met bronchitis en zakte hij af naar de vijfde plaats. Toch beschouwt de winnaar van de Ronde van Spanje in 2015 de eindklassering als positief, omdat hij vorig jaar in de laatste bergetappe kelderde van plaats zes naar een dertiende plek. ,,Ik kan me meten met de besten.''