Balende Aru: Zat te ver van achter in slotkilometer

Lammertink kansloos tegen peloton

18:43 Maurits Lammertink sprong vandaag in de finale van de veertiende etappe in de Tour de France brutaal weg uit het peloton, maar de 26-jarige Nederlander van Katoesja kreeg amper ruimte. ,,Tegen zo'n groot peloton is het in je eentje bijna niet te doen'', verzuchtte Lammertink.